Никол Пашинян и Феликс Цолакян поздравили с Днем сотрудника МЧС

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян направили поздравительные послания в связи с Днем сотрудника МЧС.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что вследствие своей специальности сотрудники МЧС всегда находятся в эпицентре чрезвычайных ситуаций.

“Вы своей самоотверженной работой управляете такими рисками, которые могли бы привести нашу страну и наш народ к серьезнейшим бедствиям. Выражаю благодарность всем Вам за проделанную Вами преданную работу и желаю Вам безоблачной службы и счастья”, - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Министр Цолакян отметил, что спасатель - это призвание, в котором обобщены сила и доброта, любовь и забота спасателя к народу и к государству.

“Спасатель - герой, и точка ... Уважаемые соотечественники, поздравляя всех нас с Днем сотрудника МЧС, хочу напомнить, что каждый сотрудник системы МЧС, независимо от занимаемой им должности, является спасателем”, - заявил министр по ЧС.

Он поблагодарил всех сотрудников МЧС за службу и пожелал всем мира и совести.

Решением правительства Республик Армения 4 сентября 1997 г. был создан спасательный отряд быстрого реагирования, главными задачами которого были проведение спасательных работ в зоне бедствия, оказание соответствующей профессиональной помощи населению в случае чрезвычайных происшествий в кратчайшие сроки, а также выполнение восстановительных работ в случае катастроф и аварий. Таким образом, 4 сентября отмечается как День сотрудника МЧС Армении.