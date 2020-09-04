Рядом с нами настоящие герои: мэр Еревана наградил сотрудников МЧС Армении

Мэр Еревана Айк Марутян по случаю Дня сотрудника МЧС Армении принял ряд работников сферы. Как передает «Арменпресс», поздравив спасателей с профессиональным праздником, мэр выразил им благодарность за их ответственную и преданную работу.

“Видя ту работу, ту преданность, то, что в самые трудные моменты Вы не думаете о собственной жизни, нельзя не сознавать, что рядом с нами настоящие герои. Будьте уверены, что мэрия в полном составе всегда будет рядом с Вами. И говоря по правде, я не делаю разницы между двумя ведомствами. Я считаю их одним общим ведомством. Мы обеспечиваем безопасность наших жителей. Доказательством нашего сотрудничества и правильной организации совместных работ стали события во время недавнего взрыва на улице Райниса. Конечно, самое сложное и трудное всегда достается Вам, но мы тоже, не задумываясь ни о чем, всегда будем рядом с Вами”, - подчеркнул мэр.

По случаю Дня сотрудников МЧС, за активную деятельность в сфере защиты населения Еревана, предотвращение чрезвычайных ситуаций, устранение возможных последствий и быстрое реагирование директор спасательной службы МЧС Республики Армения Вреж Габриелян награжден Золотой медалью мэра Еревана. Ряд сотрудников спасательной службы за высокую профессиональную подготовку и успехи, достигнутые в ходе выполнения служебных обязанностей, награждены почетными грамотами мэра Еревана.