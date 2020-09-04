 Более половины дорог Чамбарака стали гладкими и благоустроенными

13:18, 4 Սեպտեմբեր, 2020

Улучшение состояния полевых дорог в общине Чамбарак Гегаркуникской области значительно подействовало на интенсификацию и облегчение сельскохозяйственных работ.

Как сообщил «Арменпресс» заместитель руководителя общины Чамбарак Роберт Оганян, на благоустройство дорог из местного бюджета была выделена лишь определенная сумма на дизтопливо, а остальные работы были урегулированы на принадлежащей общине технике. В селах Дзораванк, Дпрабак, Калаван, Айгут, Гетик, Мартуни, Ттуджур, Антарамедж, Ваган в административных границах общины и в городе Чамбарак благоустроено 30 километров полевых дорог.

“Работа по благоустройству полевых дорог началась ранней весной и продлится до конца года. По состоянию на 3 сентября более 50% дорог Чамбарака выровнены и благоустроены. В основном работы по благоустройству велись на тех дорогах, которые были труднопроходимыми или вообще непроходимыми. После благоустройства многие хозяйства уже выразили желание заниматься земледелием, так как облегчено движение по дороге, ведущей к приватизированным земельным участкам. На сегодняшний день у нас 200 хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых культур. Сейчас благоустраиваем дороги обслуживания тех хозяйств, которые должны делать посевы озимых. Надеемся, что после этого важного мероприятия в нашей общине заметно увеличится число хозяйств, желающих заниматься земледелием и скотоводством”, - подчеркнул заместитель руководителя общины.

Хосров Хлгатян