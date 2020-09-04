В городе Севан ремонтируется улица Грибоедова

Уже несколько дней как в городе Севан начались работы по капитальному ремонту улицы Грибоедова. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, капитальный ремонт улицы проводится в рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении. Договорная стоимость этой программы составляет 47 млн 99 000 драмов, 60% из которых выделило правительство Армении, 40% - муниципалитет Севана.

Строительные работы осуществляет ООО “ДСЭК Цовагюха”. Площадь капитального ремонта улицы, составляет 4 578 квадратных метров.

Работы включают в себя фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж базальтовых бордюров, переустановку, новое покрытие, разметку переходов улицы, укладку асфальтобетонного покрытия и дорожных знаков, также и работы иного характера и объема.

“Реализацией этой программы в городе Севан увеличится количество капитально отремонтированных и удобных улиц с безопасным и надежным движением и с удобным проездом. В ближайшее время в Севане будет осуществлена субвенциальная программа “Капитальный ремонт 5 дворовых проездов общины Севан”. Работы по капитальному ремонту улицы Грибоедова будут завершены в течение этого года”, - сообщили в администрации Севана.

Хосров Хлгатян