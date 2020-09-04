“Процветающая Армения” против пакета объявления карантина вместо продления чрезвычайного положения
Парламентская фракция “Процветающая Армения” высказалась против пакета объявления карантина вместо продления режима чрезвычайного положения.
Как передает «Арменпресс», об этом Наира Зограбян сказала на обсуждении пакета в НС.
“В вузы ЕС поступило много студентов. И если мы сейчас объявляем карантин по всей территории Армении, это будет наихудшим сигналом для этих стран. Некоторым студентам удалось вылететь чартерными рейсами, но не все студенты смогут выехать”, - обосновала Зограбян.
По мнению депутата, переход от режима чрезвычайного положения к карантину, у других стран вызовет опасения, что границы с Арменией не стоит открывать. “При слове карантин, естественно, ни одна страна не откроет воздушную границу с Арменией. Таким образом, этот проект однозначно неприемлем для “Процветающей Армении” ”, - отметила она.
На то Рубен Рубинян ответил, что в МИД европейских стран решения не принимаются не только на основе слова карантин. Выезд и въезд из страны запрещают во время эпидемии, поэтому единственный показатель заключается в эпидемической ситуации в этой стране, то есть, в ежедневном количестве заражений”, - сказал он.
Представленный правительством законодательный пакет, согласно которому будет предоставлена возможность не продлевать чрезвычайное положение в Армении. Если изменения законодательного пакета будут приняты до 11 сентября, то чрезвычайное положение больше не будет продлено, а после его завершения начнут действовать мероприятия, предлагаемые данными проектами. Согласно проекту, в случае ввоза, проникновения инфекционных заболеваний на территорию Республики Армения, опасности их возникновения и распространения, вспышек, эпидемий, а также возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен карантин. Карантин возможно устанавливать на разных территориях, по предложению уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, губернатора или мэра Еревана и правительства. Карантин предусматривает установление особого режима въезда и выезда в зону карантина, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничение права свободного передвижения лиц или передвижения транспортных средств, самоизоляция/изоляция.
Анна Григорян
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