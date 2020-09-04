Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США

Президент США Дональд Трамп признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также выразил мнение, что лучше иметь хорошие отношения с другими странами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. <…> Поладить с (другими. — Прим. ред.) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", — заявил американский лидер на митинге в Пенсильвании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.