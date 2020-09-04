Одна из авторов логотипа Олимпийских игр в Лос-Анджелесе - Билли Айлиш

Автор логотипа Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе - победительница музыкальной премии “Грэмми” Билли Айлиш.

Как передает «Арменпресс», по мнению Айлиша, стереотип, что Лос-Анджелес - негостеприимный город, ошибочен. Организаторы Олимпийских игр намерены до начала игр подключить мировых звезд в те или иные организационные вопросы.

Накануне оргкомитет Лос-Анджелеса-2028 представил официальный логотип XXXIV Летних Олимпийских игр. В черном цвете изображены буква L и цифра 28, а буква А представлена в 26 вариантах, касающихся истории населения Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес уже в третий раз будет принимать Олимпийские игры. До этого они проходили там в 1932, а затем в 1984. Лос-Анджелес подал заявку на проведение Олимпиады в 2024 году. Однако предпочтение было отдано Парижу. А МОК в свою очередь придется заплатить 1,8 млрд долларов за то, что Лос-Анджелес согласился отозвать свою заявку на 2024 год. Сумма будет потрачена на развитие спорта города и организацию игр стоимостью в 5,3 миллиарда долларов.

Подготовила Варвара Айрапетян