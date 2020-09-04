В баскетбольной Лиге “А” будут участвовать новые команды

В чемпионате Армении по баскетболу будут участвовать новые команды.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал президент баскетбольной Лиги “А” Ара Погосян. Количество баскетбольных команд Лиги “А” Армении увеличилось. “Увеличилось количество команд в чемпионате, также изменилось и содержание команд. Команд, участвующих в чемпионате, будет 7. Несколько команд выбыли из Лиги “А”, например, “Арагац” и “Эребуни”. “Арагац” на год прекращает свои выступления в Лиге. ФИМА будет в Лиге “B”, по всей вероятности, “Гюмри” также сыграет во втором дивизионе. Будут новые команды, такие как “Двин”, “Vahakni City”, а борьбу в Лиге “B” продолжат “Киликиа” и ЦСКА”, - представил Погосян. По его словам, со стороны федерации большое внимание будет уделено ЦСКА. В ряде команд чемпионата есть финансовые проблемы.

Погосян также отметил, что Федерация баскетбола имеет большие проблемы со спортивными залами, поскольку бывший спорткомплекс “Мика” был передан Футбольной федерации, которая намерена сделать там площадку для футзала. “Это большой удар для баскетбола, получается, что баскетбол никому не нужен. Создается впечатление, что министерство не имеет представления о развитии спорта. В последние годы федерация дала новый импульс развитию спорта”, -подчеркнул он.

Напомним, что из-за эпидемии COVID-19 не был завершен сезон регулярного чемпионата Армении по баскетболу 2019/2020. Федерация пока не приняла окончательного решения, будет ли в стране чемпион прошлого сезона.

Подготовила Варвара Айрапетян