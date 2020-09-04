В Арцахе с 1 января будет первый ощутимый пересмотр тарифа на мобильные услуги

4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял генерального директора компании “Карабах Телеком” Карекина Одабашяна.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян поинтересовался ходом новых инвестиций компании, отметив, что в деле развития связи и технологий они имеют существенное значение. По словам президента республики, повышение скорости мобильного интернета, а также пересмотр тарифов значительно изменит не только общественные настроения, но и окажет положительное влияние на привлекательность инвестиционного поля Арцаха.

Выразив благодарность за теплый прием, Карекин Одабашян отметил, что, несмотря на то, что установка нового оборудования, импорт которого из-за эпидемии, был замедлен, в эти дни компания уже в полном объеме продолжает свои работы. Гендиректор сообщил, что высокоскоростная 3G-связь уже доступна в столице и в Шуши. В ближайшие дни станет доступна и в остальных крупных населенных пунктах. До конца года под покрытием нового 3G окажутся главные внутриреспубликанские дороги, межгосударственные трассы, связывающие Арцах с Арменией.

До 2022 года существенно снизятся тарифы на предоставляемые услуги. Ууже с 1 января будет первый ощутимый пересмотр. По словам гендиректора компании, с Нового года будут действовать новые пакеты, которые предложат абонентам более доступные условия.