Предотвращена попытка кражи из Гюмрийского локомотивного депо

В ночь с 3-го на 4-ое сентября предотвращена попытка кражи силового кабеля с находящегося в Гюмрийском локомотивном депо компании «Южно-Кавказская железная дорога» электровоза. Совместными усилиями Полиции и Службы безопасности компании подозреваемый, который является слесарем Гюмрийского депо, задержан.

Ближе к полуночи сотрудники СБ компании обнаружили подозрительную активность в депо, после чего сообщили об этом в Полицию, и с оперативно прибывшими на место полицейскими оцепили территорию.

Злоумышленник обрезал силовой кабель высокого напряжения длиною в 22 метра с электровоза N1356 и готовил его к выносу с территории депо. В результате инцидента компании нанесен существенный материальный ущерб.

ЗАО «ЮКЖД» высоко оценивает оперативность реагирования Полиции и эффективное взаимодействие со Службой безопасности компании.