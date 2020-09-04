Серена Уильямс одержала победу над Маргаритой Гаспарян: Открытый чемпионат США по теннису

Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису силами померились бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и россиянка Маргарита Гаспарян.

Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Нью-Йорке женского одиночного разряда Уильямс обыграла Маргариту Гаспарян в двух сетах со счетами - 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян