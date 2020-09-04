Серена Уильямс одержала победу над Маргаритой Гаспарян: Открытый чемпионат США по теннису
10:53, 4 Сентябрь, 2020
Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису силами померились бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и россиянка Маргарита Гаспарян.
Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Нью-Йорке женского одиночного разряда Уильямс обыграла Маргариту Гаспарян в двух сетах со счетами - 6:2, 6:4.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.
Подготовила Варвара Айрапетян
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