Прибрежные участки озера Севан очищаются от бытовых отходов

Уже третий день, как в рамках кампании “Сделаем хоть что-то” прибрежные туристические места и особо охраняемые территории озера Севан очищаются от отходов бытового мусора. Как сообщил «Арменпресс» Рубен Овсепян, член правления организации “Армянская ассоциация профессиональных гидов”, осуществляющей эту программу, реализации программы содействуют Министерство окружающей среды и Госкомитет по туризму. В работах по очистке участвуют представители туристической сферы - около 70 человек.

“Работы по очистке мы начали с Лчашена и двигаемся в направлении Гавара. Третьего сентября мы очистили участки сел Норашен и Цовазард. С лесистых и придорожных участков мы в мешках вывозим очень много мусора. Он загружается и перевозится на действующие мусорные полигоны области. Программа продлится 12 дней, восемь дней из которых мы будем работать в Гегаркуникской области. Ощутимое содействие нам оказывает областная администрация Гегаркуника. Если мы не успеем докончить очистку в окрестностях озера Севан, то хотя бы в основных частях мы завершим ее”, - заверил Рубен Овсепян.