Хачанов в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист армянского происхождения Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

Как передает «Арменпресс», во втором туре проходящего в Нью-Йорке US Open Хачанов встречался с представителем России Андреем Кузнецовым. В матче, длившемся 1 час 51 минуту, Хачанов одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:1. Далее его соперником будет победитель пары Алекс Де Минор (Австралия) - Ришар Гаске (Франция).

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян