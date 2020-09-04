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Цены на цветные металлы - 03-09-20

Цены на цветные металлы - 03-09-20

ЛОНДОН, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.15% и составила 1779.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.42% и составила 6604.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.48% и составила 1939.50 долларов США, цена на никель снизилась на 3.27% и составила 15184.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.67% и составила 18379.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.44% и составила 2514.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18078.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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