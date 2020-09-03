Сборная Армении до 21 года начала тренировочный сбор

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 сборная Армении (до 21) года в гостях встретится с командой Люксембурга. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, утром 2 сентября сборная Армении (до 21 года) начала сбор. Сначала футболисты и персонал команды прошли тестирование в отеле «Ани Гранд», а затем перебрались в технический центр ФФА, где 3 сентября наша дружина провела первую тренировку.

Произошло два изменения в составе молодежной сборной Армении. Вместо приглашенных на сбор футболистов «Ширака» Оганеса Назаряна и Арсена Садояна к команде примкнули полузащитник «Пюника» Эрик Азизян и полузащитник «Гандзасар-Капана» Ашот Кочарян.