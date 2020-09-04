Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Армении запретят легализацию самовольных строений

“Проблемы незаконных построек периодически вызывают большой резонанс и часто становятся причиной долгосрочных судебных процессов. В городских общинах, в частности, в Ереване, есть проблема пристроек в многоквартирных домах. Они в основном пристраиваются на верхних этажах зданий. Бывают случаи, когда над зданием самовольно возводится даже два дополнительных этажа. По нормам градостроительства такие строения недопустимы, так как он напрямую нарушают нормы сейсмической безопасности.

Причина такого количества случаев незаконного строительства правовая. Дело в том, что действующим законодательством при определенных обстоятельствах и условиях разрешается узаконивать самовольные строения. Для урегулирования этой проблемы Министерство юстиции разработало законодательный пакет, по которому не только запрещается незаконное строительство, но и существенно повышаются административные и уголовные меры наказания, предусмотренные при осуществлении подобной деятельности”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.