Бывший премьер Турции заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Турции, депутат правящей Партии справедливости и развития от провинции Измир Бинали Йылдырым заразился новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ.

Последний премьер Турции (должность упразднена в 2018 году - ред.) сообщил, что врачи посоветовали ему лечение от коронавируса в домашних условиях.

«Чувствую себя хорошо», - написал в Twitter 64-летний Йылдырым, чей тест на COVID-19 оказался позитивным.