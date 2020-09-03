Бывший премьер Турции заразился коронавирусом
21:45, 3 Сентябрь, 2020
Бывший премьер-министр Турции, депутат правящей Партии справедливости и развития от провинции Измир Бинали Йылдырым заразился новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ.
Последний премьер Турции (должность упразднена в 2018 году - ред.) сообщил, что врачи посоветовали ему лечение от коронавируса в домашних условиях.
«Чувствую себя хорошо», - написал в Twitter 64-летний Йылдырым, чей тест на COVID-19 оказался позитивным.
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