По-новому познакомимся с Арменией: Пашинян посетил Ахджкаберд 

Премьер-министр Никол Пашинян наслаждается отдыхом в Тавушской области, продолжая свои поездки в горы. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сегодня совершил восхождение на Ахджкаберд (Девичья крепость), которую в средние века называли крепостью Кайен.

Премьер-министр разместил на своей странице в Facebook видео, где рассказывает о местах, где он побывал, и призывает обязательно посетить их. «По-новому познакомимся с Арменией», - подписал видео Никол Пашинян.

На днях премьер побывал также в крепости армянского царя Ашота Ерката - Манташаберде.