Смертная казнь должна быть восстановлена​​: лидер Турецкой националистической партии

Лидер крайне правой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявил, что Турция должна вернуть смертную казнь, сославшись на ее сдерживающий эффект, сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ.

«Хотя ПНД, партнёр правящей Партии справедливости и развития (ПСР), не является ярым сторонником смертной казни, ее повторное введение сыграет роль в предотвращении «отвратительных и примитивных» преступлений», - сообщил Бахчели в письменном заявлении.

«Очевидно, что другого выхода в плане успеха в борьбе с преступностью и преступниками, перешагнувшими порог страха, нет», — указал лидер ПНД.

Бахчели призвал восстановить данный вид наказания конкретно за сексуальные преступления против детей и «попытку свергнуть конституционный порядок силой и насилием».

Напомним, что Турция отменила смертную казнь в 2004 году в рамках заявки на вступление в Европейский союз, при этом ПНД под руководством Бахчели проголосовала за ее отмену.

ЕС предупредил Анкару, что восстановление наказания будет означать конец ее евроинтеграции.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году пообещал утвердить закон, призывающий к восстановлению смертной казни, если его примет парламент.