Власти США расширили список санкций по Ирану, добавив в него три физических лица и 11 юридических лиц. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в четверг американским Минфином.

Как отмечается в сообщении, попавшие в санкционные списки компании базируются в Иране, ОАЭ и Китае. Рестрикции вводятся за причастность этих юрлиц к реализации "поставок и продажи иранской нефтехимической продукции". Ограничительные меры в отношении трех физических лиц вводятся за их связь с указанными компаниями.

"Продажа продукции нефтехимической отрасли остается для иранского режима ключевым источником дохода, что помогает ему финансировать [оказание] дестабилизирующей поддержки коррумпированным режимам и террористическим группировкам на все Ближнем Востоке, а в последнее время и в Венесуэле", - утверждает Минфин США.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Запрет распространяется и на иностранные финансовые учреждения.