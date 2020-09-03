В Манчестере открыли мемориал советским солдатам

Памятная табличка в честь подвига советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, и жителей блокадного Ленинграда торжественно открыта в четверг в расположенном на центральной площади Манчестера кенотафе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

В церемонии у мемориального комплекса, приуроченной к дате окончания Второй мировой войны и состоявшейся в год воинской славы, приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера Абид Латиф Чохан, представитель Сурожской епархии РПЦ, соотечественники и местные жители.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. Однако открытие сегодняшнего мемориала – повод также вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, о побратимских связях осажденного Ленинграда и Манчестера. Это еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт. Мы такого не допустим", - сказал Келин, выступая на церемонии.

Посол напомнил, что еще задолго до открытия Второго фронта в Европе были организованы Арктические конвои, следовавшие из Великобритании и США в северные порты СССР с необходимыми стране в то время грузами.

Келин выразил сожаление в связи с тем, что в условиях пандемии изменены форматы проведения мероприятий, подобных сегодняшнему - они проводятся при минимальном количестве участников. Церемония прошла при соблюдении обязательных мер безопасности - собравшиеся были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

"Уверен, что мы преодолеем сегодняшние трудности, которые в конце концов не столь велики на фоне того, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам в войну… В этот светлый день позвольте пожелать всем россиянам и британцам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Наш святой долг – чтить, помнить каждого героя. Низкий поклон всем рядовым и командирам", - сказал Келин.

Инициатива по размещению памятной таблички в пределах кенотафа принадлежит проживающим в Манчестере российским соотечественникам, в ее реализации участвовали, в том числе, посольство РФ и комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.