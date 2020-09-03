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Вышла в свет книга посла Петра Свитальского «Армянская революция: незавершенная цепочка» 

Вышла в свет книга посла Петра Свитальского «Армянская революция: незавершенная цепочка» 

На сайте Польского института международных отношений (Pism.pl) опубликована электронная версия книги бывшего руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского о бархатной народной революции в Армении в 2018 году.

Как сообщает Арменпресс, в книге «Армянская революция: незавершенная цепочка» содержится анализ политической ситуации и причин массовых протестов в Армении весной 2018 года, которые привели к смене политической власти в этой стране.

Автор описывает механизмы формирования постсоветской модели государства в Армении и процесс роста социального недовольства. Он подробно рассказывает о ходе революционных событий глазами западных дипломатов, находящихся в Ереване. В исследовании отмечаются успехи новой политической команды в реформировании страны, а также трудности, с которыми она столкнулась, в том числе из-за сопротивления старых экономических и политических структур.

Свитальский анализирует геополитический контекст процесса реформ в Армении. Он принимает во внимание фактор конфликта в Нагорном Карабахе и его возможное урегулирование. В работе рассматривается возможное влияние событий в Армении на развитие ситуации в других постсоветских странах.

В заключительной части содержатся предложения и рекомендации относительно политики Европейского Союза и деятельности Польши в регионе, в частности, в отношении Армении.


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