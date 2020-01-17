Предстоящие на 4 сентября мероприятия
18:11, Сентябрь 03, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:45 В рамках уголовного дела по факту массового алкогольного отравления арестовано три человека
- 18:24 Вышла в свет книга посла Петра Свитальского «Армянская революция: незавершенная цепочка»
- 18:11 Предстоящие на 4 сентября мероприятия
- 18:08 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-09-20
- 18:08 Азиатские индексы - 03-09-20
- 18:03 МиГ-31 вылетал на "перехват" самолета ВВС Норвегии
- 17:34 Национальная сборная Армении отправилась в Северную Македонию
- 17:20 Пекин возобновил прием авиарейсов из небольшого числа стран
- 17:09 Представлен логотип Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
- 17:04 Известны результаты экспертизы алкоголя кустарного производства
- 16:56 Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус
- 16:53 В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19
- 16:45 Сборная Армении провела последнюю тренировку перед поездкой в Северную Македонию
- 16:37 Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Армении
- 16:28 Кадровые решения Лукашенко
- 16:22 Центр здоровья села Айгедзор в Тавуше будет отремонтирован и будет достроен еще один этаж
- 15:43 Стань ближе к тем, кто далеко: прямые межбанковские переводы между IDBank и Fora- Bank
- 15:37 СМИ: президент Черногории согласился с результатами выборов и переходит в оппозицию
- 15:35 Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
- 15:28 За восемь месяцев - 35 случаев смерти от ВИЧ
- 15:23 За последние 6 месяцев зарегистрировано 7 случаев передачи ВИЧ-инфекции детям до 4 лет
- 14:55 И. о. директора НЦИБ коснулся разговоров вокруг его личности
- 14:53 В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
- 14:48 Программа элиминации гепатита С будет реализована в Национальном центре инфекционных заболеваний
- 14:28 В Армении запущена единая электронная платформа петиций
20:26, 28.08.2020
Просмотрели 5428 раз Сборная Армении бойкотировала Онлайн-олимпиаду
10:07, 28.08.2020
Просмотрели 2438 раз Пианистка Ева Геворгян на музыкальном конкурсе в Чикаго получила Гран-При и специальный приз
14:54, 28.08.2020
Просмотрели 2200 раз Азербайджан не идет на деэскалацию ситуации и ослабление напряженности
21:03, 27.08.2020
Просмотрели 1981 раз Сборная Армении по шахматам вышла в четвертьфинал Онлайн-олимпиады
20:05, 28.08.2020
Просмотрели 1841 раз Премьер-министр вручил высокие награды героям победных боев Тавуша