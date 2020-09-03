В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19

Минтранс Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что предложения по изменениям поступят на рассмотрение парламента 7 сентября и будут действовать до 31 декабря.

"В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста", — сообщил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, который цитируется в сообщении.

Граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая, после чего кабмин каждые две недели пересматривает список стран мира, с кем рекомендован или запрещён туризм.