Стань ближе к тем, кто далеко: прямые межбанковские переводы между IDBank и Fora- Bank

IDBank объявляют о сотрудничестве с Fora-Bank. Отныне в приложении Idram, IDBanking.am с помощью платформы и приложения FORA-BANK можно совершать мгновенные переводы между картами или счетами двух банков из России в Армению и обратно без посещения филиалов банка.

Для получения мгновенного перевода из России непосредственно на вашу карту или на счет необходимо предоставить отправителю номер или счет IDBank в любой валюте. Отправитель может произвести перевод в России через приложение FORA-BANK.

Для осуществления перевода из IDBank необходимо иметь карту со счетом в рублях или счет в IDBank, из которой при переводе на Fora-Bank будут списаны средства в рублях (переводы осуществляются в рублях). Счет в рублях можно открыть онлайн в приложении Idram или IDBanking.am с помощью платформы, бесплатно, карту в рублях можно заказать онлайн по одному и тому же пути дистанционного банкинга.

“Наши клиенты часто переводят деньги своим близким и знакомым за границей. Мы решили предоставить им услугу, которая позволит не беспокоиться о высоких комиссионных и о ограничениях, связанных со временем передачи. Теперь они за две минуты по телефону в любое время смогут отправить деньги, и, что немаловажно, адресат сразу же получит деньги на свою карту и сможет их использовать. В качестве первого направления мы выбрали Армению, где в сотрудничестве с нашими партнерами из IDBank осуществили эту идею”, - прокомментировал новость заместитель председателя правления Fora-Bank Дмитрий Орлов.

“Услуга, для которой установлены минимальные тарифы, является новинкой для клиентов IDBank и дополняет список его онлайн-услуг. Как из Армении, так и из России перевод делается посредством мобильных приложений, и клиент, например, в Армении, может получить деньги на свою карту и гибко управлять своими средствами. Перевод, кстати, в Армении получается в валюте счета/карты клиента, а конвертация производится по курсу купли-продажи для цифровой платформы банка, который является одним из самых выгодных в банковской системе Армении”, - отметил директор цифрового банкинга банка Сергей Аракелян.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, российские пользователи должны запустить приложение FORA-BANK, а у пользователей Армении должно быть приложение Idram и надо стать клиентом IDBank (если еще не стали), после в приложении несколькими шагами перейти к онлайн синхронизации.