СМИ: президент Черногории согласился с результатами выборов и переходит в оппозицию

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что он и его Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории согласны с результатами парламентских выборов и переходят в оппозицию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы считаем, что предварительные результаты станут официальными, 41 мандат получит трехчленная коалиция, которая до сих пор была оппозицией, а ДПС со своими коалиционными партнерами получит на одно место меньше, будет иметь 40 мандатов. Мы не собираемся полемизировать с народной волей граждан. Избирательная воля граждан такова, мы будем ее уважать, а за свою политику продолжим также страстно бороться с оппозиционных кресел", - заявил Джуканович в интервью австрийскому каналу ORF, которое в четверг опубликовало национальное телевидение Черногории RTCG.

Джуканович призвал "дождаться окончательных данных Центризбиркома", однако заявил, что не собирается поствыборными технологиями влиять на результаты голосования. "Для ДПС не вариант каким-либо поствыборным инжинирингом, то есть отменой результатов на местах и повторным голосованием поставить под вопрос то, что для нас является бесспорным демократическим фактом", - заявил Джуканович.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

По предварительным данным, блок Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, блок "За будущее Черногории" - 27 мест, блок "Мир - наша нация" - 10 мест, блок "Черное на белое" - 4 места. Как заявил ТАСС лидер крупнейшего оппозиционного блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиция намерена совместно сформировать кабинет.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%.