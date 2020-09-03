В Армении запущена единая электронная платформа петиций

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, до начала обсуждения вопросов повестки дня вице-премьер коснулся внедрения новых инструментов электронного управления. “Как вы знаете, мы ведем последовательные работы по внедрению новых инструментов электронного правительства. И в 2020 году согласно Индексу развития электронного правительства ООН, Армения заняла 68-е место из 193 стран, улучшив свои позиции на 19 пунктов по сравнению с предыдущим индексом. В то же время Армения входит в список стран с самым высоким рейтингом по индексу электронного участия.

С помощью инструментов электронного правительства мы хотим еще более стимулировать участие граждан в процессе принятия решений. В этой связи хочу сообщить, что запущен один из важнейших инструментов электронной демократии и партисипативного управления - единая электронная платформа для петиций - e-petition.am или հանրագիր.հայ. Это армянская версия change.org.

Петиция - это общественно значимое обращение, с помощью которого наши граждане могут представлять предложения по урегулированию вопросов, связанных с экономической, политической, социальной и другими сферами, либо по совершенствованию действующих правовых норм, либо по восполнению недостатков деятельности конкретных государственных деятелей, представителей органов местного самоуправления. Таким образом, единая электронная платформа для петиций позволит подавать в электронном виде индивидуальные и коллективные петиции, поддерживать представленные инициативы, следить за процессом обращения и получать ответ на петицию в электронном виде. Хочу специально подчеркнуть, что правительство будет уделять пристальное внимание процессам, происходящим на этой площадке”, - сказал вице-премьер.

Правительство приняло соответствующее решение, которым предусматривается изменение правил деятельности Фонда государственных интересов Армении. В соответствии с действующими регулированиями, фонд может участвовать в инвестиционных программах, в которых сумма государственного участия не может быть меньше 1 млн долларов или более 2 млн долларов. Изменение, в частности, предусматривает предоставление управляющему фондом большей гибкости, позволяя принятие участия в инвестициях в диапазоне от 500 тыс до 4 млн долларов.

Правительство решило передать действующим в областях Республики Армения медицинским организациям приобретенную в рамках государственного бюджета на 2020 г. двадцать одну машину скорой помощи, а также медицинское оборудование для их оснащения.

Решением правительства 888 млн драмов будет направлено на 17-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, цель которой - поддержать сохранение эффективных рабочих мест в условиях трудностей, с которыми сталкиваются некоторые ИТ-предприятия в Армении. В рамках программы планируется выделить 61 грант.

Решением правительства министерству образования, науки, культуры и спорта будут предоставлены средства на выплату ежемесячных спортивных пособий победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсменам, которые получили путевки на участие в Олимпийских играх 2021 года, а также тренерам и врачам национальных команд Армении по тем видам спорта, которые включены в программу Олимпийских игр.

Правительство приняло решение о выделении средств полиции Армении на закупку необходимых 150 патрульных машин для вновь формируемой Патрульной службы.