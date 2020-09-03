В Национальном центре инфекционных заболеваний действует новая станция кислорода

В Национальном центре инфекционных заболеваний 3 сентября было проведено испытание новой станции кислорода.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал новоназначенный и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний Минздрава Армении Ованнес Мадоян, добавив, что в ближайшем будущем кислород будет поступать уже с новой станции.

“В Национальном центре инфекционных заболеваний ведутся ремонтные работы. На данный момент ремонтируется 5-ое отделение, которое обслуживало взрослых пациентов. Почти завершен ремонт 6-го отделения, которое раньше предназначалось военнослужащим, но сейчас больница принимает только пациентов с коронавирусом”, - отметил Мадоян.

По его словам, проводятся также и текущие работы, так как ранее не все отделения были предназначены для обеспечения контроля над воздушно-капельными инфекциями.

“На этой территории планируется построить также и новый корпус, будет модернизирована вся структура. Он свяжет друг с другом корпуса “А” и “Б”. В ближайшее время начнется строительство и лабораторного корпуса. Уже проведены проектные работы”, - подчеркнул и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний.

Мадоян выразил надежду, что в 2021 году они смогут начать строительство этих корпусов.

Лилит Демурян