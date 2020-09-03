В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Сирийские системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели на востоке Хомса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное агентство САНА.

По данным телеканала "Ихбария", Израиль нанес удар по военной базе Тифор.

"Наши ПВО отразили атаку, сбив большую часть целей. Нанесен материальный ущерб", — говорится в сообщении.

В понедельник сирийские СМИ также передавали, что израильские самолеты ударили по военным объектам в южном пригороде Дамаска. В ЦАХАЛ от комментариев отказались.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.