Зарегистрировано еще 11 случаев алкогольного отравления

С 31 августа по 3 сентября в республике зарегистрировано 38 случаев отравления алкоголем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

25 случаев зарегистрированы в Армавирской области, 12 - в Ереване, 1 - в Котайкской области.

В результате бактериологического исследования выяснилось, что вероятным источником отравления в Армавирской области стало употребление водки не заводского производства, приобретенной из одного места.

Большинство отравившихся в Ереване в качестве заменителя водки использовали медицинский спирт. Для выяснения вида спирта, использованного потерпевшими в Котайкской области, ведутся бактериологические исследования.

Отравившиеся алкоголем получают лечение в различных медицинских организациях республики.

По факту массового отравления алкоголем в армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг). По предварительной версии, в Армавире люди отравились метиловым спиртом. На данный момент конфискована партия нереализованного алкоголя, предпринимаются шаги по обнаружению и конфискации партий, приобретенных гражданами. Производитель самогонной водки Ашот Овсепян задержан.