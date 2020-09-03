Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Китай будет вместе с Россией защищать результаты Второй мировой, об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится в поздравительной телеграмме, которую председатель КНР Си Цзиньпин отправил Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны.

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".

Первого сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого видеоурока заявил, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто "переломил хребет нацистской военной машине", не должно быть. Глава государства назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии. Он также отметил, что можно спорить о том, что за этим последовало, какие режимы создавались в освобожденных государствах и как к этим режимам относилось население, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второго сентября 1945 года представители Японии на борту американского авианосца "Миссури" подписали акт о капитуляции, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, которая длилась шесть лет и унесла, по меньшей мере, 55 миллионов жизней.

Под документом стоят подписи представителей США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.