Плановое прекращение газоснабжения по ряду адресов административного района Эребуни

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 4-го сентября с 10:00 до 17:30 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов по ул. М. Хоренацу с 215 по 229 второго переулка ул. Вормнадирнери административного района Эребуни Еревана.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.