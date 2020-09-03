Поставки нефтепродуктов из Казахстана в Армению освобождаются от таможенных пошлин

Правительство одобрило проект Закона Республики Армения “О ратификации Соглашения между правительствами Армении и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Армению”.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, необходимость заключения этого соглашения была обусловлена заинтересованностью сторон в урегулировании сотрудничества между Арменией и Казахстаном в сфере поставок нефтепродуктов.

Согласно данному соглашению, поставки нефтепродуктов из Казахстана в Армению освобождаются от уплаты таможенной пошлины.

Согласно соглашению компетентные органы сторон до 1 декабря каждого года составляют баланс производства, импорта и экспорта товаров внутреннего потребления Армении на следующий год, в том числе и на поставки товаров из Казахстана и России.

Заключением межведомственного протокола утверждается перечень товаров, поставляемых из Казахстана в Армению. Оно дает возможность на основе равноправия и взаимной выгоды развивать долгосрочные торгово-экономические отношения между двумя странами и будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей, повышению деловой активности.