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В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия.

"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", - заявили в полиции.

Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы - ред.)", - сказал Ньюсэм.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.

 

 


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