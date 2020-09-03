Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его супруга Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix, производителем фильмов и сериалов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета New York Times.

Предполагается, что Netflix будет платить продюсерской компании Гарри и Меган (недавно созданной и еще не получившей названия) за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.

"Мы невероятно горды, что они (Гарри и Меган) выбрали Netflix своим творческим домом. Мы с нетерпением ждем момента, чтобы рассказать с ними истории, которые будут жизнеутверждающими и увеличат понимание между разными аудиториями во всем мире", - заявил соруководитель компании Тед Сарандос.

Представитель Netflix отказался комментировать финансовые условия контракта.

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.