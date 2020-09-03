Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 26 млн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 26 031 410, умерли 863 028 человек, выздоровели 17 291 874 заразившихся. В США на утро четверга по московскому времени суммарно выявлено 6 113 510 инфицированных, скончались 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн.

Далее по числу заражений следует Бразилия с 3 997 865 выявленными случаями заражения, 123 780 смертями и 3 387 309 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Индия, где заразились 3 853 456, умерли 67 376 и выздоровели 2 970 492 человека.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 1 005 000 случаев заражения, выздоровели 821 169 человек, умерли 17 414.