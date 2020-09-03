Газета “Айастани Анрапетутюн”: Куда же идет Грузия?

“Грузия в неспокойном Кавказском регионе довольно долго считалась образцовым государством, а сейчас некоторые действия ее правительства угрожают вывести страну с прозападного пути. И в то время как охладился интерес ЕС к Грузии, Россия использует кризис, обусловленный пандемией, а также и то, что внимание международного сообщества сосредоточено на Беларуси, чтобы усилить влияние на эту страну.

Долгое время, согласно источнику, Грузия развивалась в положительном направлении. После войны 2008 года с Россией в этой стране были сделаны довольно значительные положительные шаги. Настолько значительные, что Грузия обошла кандидатов в члены ЕС из бывшей Югославии, а также некоторых стран-членов Евросоюза. Так, в индексах легкости ведения бизнеса Всемирного банка и восприятия коррупции в Грузии Грузия занимает позицию лучшую, чем позиции Италии, Греции, Литвы или Румынии.

В плане свободы прессы Грузия опередила Польшу, Мальту и Венгрию. 12 лет назад после конфликта между Грузией и Россией канцлер Меркель даже говорила о возможном вступлении Грузии в НАТО”.

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