Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция и Азербайджан продолжают дестабилизировать ситуацию

“В последнее время с азербайджанской стороны поступают взаимоисключающие сигналы и заявления, на основе которых армянская сторона предполагает, что июльские бои нанесли мощный удар не только по вооруженным силам Азербайджана, но и по его дипломатическому потенциалу. “В этом плане отмечу, что как бы ни продолжалась деградация дипломатического потенциала Азербайджана, армянская сторона не опустится до такого уровня”, - сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Министр обороны Турции Хулуси Акар несколько дней назад в прямом эфире информационного агентства “Anadolu” заявил, что Турция также является стороной карабахского конфликта и осудил “наступательное” поведение Армении. Отвечая на вопрос газеты “Айастани Анрапетутюн”, возможно ли, что это заявление послужит основой для поднятия вопроса нецелесообразности членства Турции в Минской группе ОБСЕ, пресс-секретарь МИД подчеркнула, что Армения не рассматривает Турцию в качестве посредника и проводит свою политику в отношении этой страны именно на основе этой оценки. “Однозначно нужно подчеркнуть, что единственным форматом урегулирования карабахского конфликта является сопредседательство Минской группы ОБСЕ”.

“Айастани Анрапетутюн” также поинтересовалась, на каком этапе находятся работы по подготовке к саммиту в Ереване в формате глав Армении, Кипра и Греции”.

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