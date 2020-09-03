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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Очистка сточных вод, впадающих в озеро - первоочередная задача

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Очистка сточных вод, впадающих в озеро - первоочередная задача

“Государство предпринимает последовательные шаги в направлении решения проблем озера Севан - особо охраняемой территории, превышающей 10% территории Республики Армения, и основного стратегического запаса водных ресурсов страны. Ежегодно правительство утверждает годовые программы мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству, естественному развитию и использованию экосистемы озера Севан. Их принятие установлено Законом Республики Армения “Об озере Севан”. Несмотря на постоянную реализацию мероприятий, предусмотренных этими программами, экологический баланс озера пока не удается восстановить. В годовой программе мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству, естественному развитию и использованию экосистемы озера Севан, разработанной и вынесенной на общественное обсуждение Министерством окружающей среды, намечены основные и жесткие шаги, направленные на предотвращение и устранение основных причин негативного воздействия на экосистему озера”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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