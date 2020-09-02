Матч Северная Македония - Армения обслужит судейская бригада из Боснии и Герцеговины 

В столице Северной Македонии Скопье 5 сентября состоится матч первого тура 2-й группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА между командами Северной Македонии и Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, поединок обслужит судейская бригада из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельтоном. Ему будут помогать Сенад Ибришимбегович и Давор Бельон. Резервным арбитром будет Адмир Сехович.