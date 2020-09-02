Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Армен Симонян и заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев 2 сентября подписали протокол, направленный на развитие ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД).

Как сообщает Арменпресс, выразив признательность за сотрудничество, замминистра Армен Симонян подчеркнул важность достигнутых договоренностей, которые отражены в протоколе, и подчеркнул, что они являются результатом долгих обсуждений.

Владимир Токарев выразил удовлетворение подписанием протокола, отметив, что это очень важное событие для обеих сторон.

Стороны выразили надежду, что взаимовыгодные решения, принятые в результате обсуждений, станут стимулом для дальнейших дискуссий, придадут новый импульс деятельности ЮКЖД.

Протокол подписан на основе договоренностей, достигнутых как в рамках 19-го заседания межправительственной комиссии Армения-РФ по экономическому сотрудничеству, так и в рамках деятельности межведомственной рабочей группы.

В частности, в документе зафиксировано согласие профильных министерств Армении и РФ с результатами независимых аудиторских проверок деятельности ЮКЖД, проведенных за весь период действия концессионного договора, заключенного в 2008 году. Также подтверждено полное исполнение ЮКЖД своих инвестиционных обязательств и, как следствие, отсутствие претензий сторон.

Несмотря на действующие ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, финансовые и ряд производственных показателей Южно-Кавказской железной дороги продолжают расти. Это позволяет положительно оценить перспективы дальнейшей совместной работы транспортников Армении и РФ.

Подписание протокола играет важную роль в решении ряда задач, стоящих перед ЮКЖД. Речь идёт как об увеличении объемов перевозок грузов и пассажиров, так и обновлении железнодорожного подвижного состава. Стороны подчеркнули значимость подписанного документа и отметили, что он будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества наших стран.