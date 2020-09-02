Подведены итоги международного конкурса «Воин мира»

В Военном училище имени Монте Мелконяна в Дилижане 2 сентября состоялась церемония закрытия международного конкурса «Воин мира», который проходит в рамках «Армейских международных игр - 2020».

Как сообщает Арменпресс, в мероприятии приняли участие министр обороны Армении Давид Тоноян, заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, высокопоставленные представители МО, военные атташе дипломатических миссий, аккредитованных в Армении.

По итогам всех этапов конкурса, первое место заняла команда из России, на втором месте – команда из Армении, на третьем – команда из Белоруссии, четвертыми стали участники из Греции.

«Министерство обороны Республики Армения сделали все чтобы мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических норм и при этом получилось интересным, содержательным, веселым.

Мои самые искренние поздравления команде Российской Федерации, победительнице нашего соревнования. Российская команда одержала заслуженную и более чем убедительную победу, продемонстрировав высочайший уровень подготовки», – отметил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«От имени министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу поздравляю всех участников нашего конкурса. Какое бы место не заняла ваша команда, вы участники конкурса, а значит уже победители, потому что вы в очередной раз подтвердили, что для военнослужащих-участников конкурс «Воин мира», нет ничего невозможного», – сказал заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов во время церемонии.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится ежегодно с 2009 года среди солдат, матросов, сержантов, старшин и младшего офицерского состава, проходящих военную службу по контракту. В этом году его программа была рассчитана на 10 дней и включала в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).