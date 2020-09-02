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Около 25% участников испытания вакцины "Спутник V" получат плацебо

Около 25% участников испытания вакцины "Спутник V" получат плацебо

Четверть добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса получат плацебо. Об этом говорится в описании пострегистрационной фазы испытаний препарата "Спутник V", передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В испытании примут участие 40000 добровольцев старше 18 лет. После обследования их разделят на две группы: контрольную группу из 10000 человек, которые получат плацебо, и основную группу из 30000 человек, которые получат вакцину", — отмечается в документе.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.

В конце августа министерство здравоохранения выдало центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Они начнутся уже на этой неделе.

 


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