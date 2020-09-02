Азиатские индексы - 02-09-20

ТОКИО, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 23247.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.47% и составил 1623.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3404.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.26% и составил 25120.09 пункта.