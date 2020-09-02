В Египте рассказали о правилах сдачи теста на коронавирус туристами

Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 1 сентября всех иностранных туристов обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до въезда. Однако это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до трети зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы.

Отельеры заговорили о новом кризисе. В правительстве страны их услышали: требование о ПЦР-тестировании иностранцев сохранено. Но отдыхающие, прилетающие на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса-Алам, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии.

Стоимость ПЦР-тестирования составит 30 долларов. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до шести лет.

Пока не ясно, в течение какого времени будут готовы результаты, и где должны находится иностранные туристы во время их ожидания.