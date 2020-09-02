Российский военный летчик рассказал о возможностях модернизированного Су-25 ВС Армении

Заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов уверен, что модернизация Су-25 позволит Вооруженным силам Армении наносить точные удары с воздуха, сопоставимые с управляемыми ракетами. Как передает Арменпресс, Попов выразил такое убеждение в ходе видеомоста Москва-Ереван.

Такая возможность появилась благодаря соглашению о модернизации Су-25 ВВС Армении, подписанному между представителями министерствами обороны Армении и России на полях мероприятия «Армейские международные игры-2020» в подмосковной Кубинке.

По словам Попова, Су-25 за счет небольших размеров оказывается маневреннее у земли, чем Су-24.

«Это мне известно не просто на словах: мне приходилось самому летать на этих самолетах и переучивать пилотов. Новое поколение самолетов отличается высокоточными системами навигации и коррекции огня», - сказал заслуженный военный летчик РФ.

Попов отметил, что система ГЛОНАСС, которая сейчас установлена на Су-25, позволяет точно прицеливаться, поэтому во время войны в Сирии американцы изначально думали, что российские военные работают только с высокоточным оружием.

«Думаю, что такие решения будут даны при модернизации Су-25, предназначенной для Армении. Их установка обойдется значительно дешевле, чем покупка нового оборудования», - сказал генерал-майор.