Нетаньяху сообщил о запуске прямых рейсов из Израиля в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские самолёты и самолёты других стран смогут напрямую летать в ОАЭ, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Управление гражданской авиации Саудовской Аравии дало разрешение для пролета в ОАЭ самолетов из всех стран в ответ на просьбу эмиратских властей открыть небо для рейсов в Израиль и из Израиля.

"Теперь ещё один огромный прорыв. Израильские самолёты и самолёты всех стран смогут напрямую летать из Израиля в Абу-Даби, Дубай и обратно", - заявил Нетаньяху на видеозаписи, обнародованной израильскими СМИ.

Нетаньяху отметил, что это позволит удешевить полёты, сократить время и развить туризм.

Первый исторический рейс авиакомпании "Эль Аль" LY971 между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций на борту вылетел в понедельник утром из аэропорта имени Бен Гуриона. Израильскую делегацию возглавляет советник по национальной безопасности и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат, американскую - советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.

Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.