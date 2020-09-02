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Мир будет навязан усилением армии: президент Арцаха

Мир будет навязан усилением армии: президент Арцаха

Для обеспечения безопасности Республики Арцах и усиления армии не может быть экономии средств. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“В сфере обороны мы действуем по принципу - сильная граница, крепкий тыл, защищенная Родина. Для реализации этого принципа ведутся все необходимые работы по укреплению обороноспособности нашей страны, последовательному повышению уровня боеспособности армии. Для обеспечения безопасности страны и усиления армии не может быть экономии средств”, - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха отметил, что мир противнику будет навязан усилением армии, а пополнение армии современной военной техникой и вооружением будет продолжительным.

Норайр Шогикян


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