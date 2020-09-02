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В селе Цовагюх собран беспрецедентно высокий урожай зерна

В селе Цовагюх собран беспрецедентно высокий урожай зерна

На территории общины Цовагюх Гегаркуникской области собран беспрецедентно высокий урожай зерновых культур. Как сообщил Арменпресс исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Мартин Петросян, на этих территориях с 1 гектара посева озимой пшеницы собрано до 75 центнеров, с 1 гектара посева ячменя - до 37 центнеров урожая.

“Этот год был очень благоприятным для урожая зерна. Достаточно сказать, что средняя урожайность посевов озимой пшеницы составила до 22 центнеров, ячменя - до 18 центнеров. На вышеуказанных землях Цовагюха крестьянские хозяйства получили столько урожая, что в два - три раза превысило среднегодовые результаты области. Кроме того, на этих территориях, в основном из-за непогоды, не бывало такого урожая. Думаю, что высокой урожайности способствовали и дожди, которые выпали в течение лета, а также качественные семена, которые были приобретены хозяйствами в результате сотрудничества администрации Гегаркуника и сельской администрации Цовагюха”, - отметил Мартин Петросян.

Хосров Хлгатян


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