По инициативе Анны Акопян арцахские женщины прошли семидневный курс боевой подготовки

По инициативе и при участии супруги премьер-министра Республики Армения, председателя Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анны Акопян с 25 по 31 августа в одной из воинских частей Арцаха были проведены курсы, в которых участвовали 15 женщин разных возрастов и специальностей, проживающих в Арцахе. Целью курсов было ознакомление с военной жизнью, приобретение военных навыков.

В течение семи дней участвовавшие в курсах женщины жили военной жизнью, согласно установленному порядку носили форму, ночевали в воинской части. В ходе курсов участницы прошли более 20 занятий по профессиональной, строевой, огневой, физической подготовке, по тактической основе и оказанию первой медицинской помощи. Строевым учениям без оружия, стрельбе и полевым правилам, действиям солдата на поле боя, в позиции траншеи, на указанном месте, передвижению по полю боя, изменению огневой позиции на поле боя при защите, перемещению боеприпасов под огнем противника их обучали офицеры Армии обороны Арцаха.

Участники курсов в ходе занятий по огневой подготовке ознакомились с основными частями и механизмами автомата Калашникова, оптическими знаками и приборами ночного видения, их ролью и назначением, прошли упражнения по контрольной стрельбе из автомата, пулеметов, в открытом поле осуществили выброс гранат из укрытия на коленях или стоя.

Из основ первой медицинской помощи были изучены случаи нарушений деятельности жизненно важных органов, назначение перевязочных материалов и др.

В последний день участники курсов сдали зачет огневой подготовки. Они должны были в установленном порядке поразить все цели противника. Для поражения каждой мишени предоставлялось 15 секунд. В результате зачета взвод получил оценку “четыре”. Из состава взвода пять человек получили “отлично”, остальные – положительные оценки.

По оценкам офицера Армии обороны Арцаха Врежа Аванесяна, майора МПБ Мацака Хачатряна и старшего офицера морально-психологического отдела Карена Саруханяна, участницы проявили большую ответственность и хорошую подготовку. По словам Саруханяна, участницы в результате нескольких дней подготовки показали результат огневой подготовки солдат за 3 - 4 месяца.

Участницы посетили и передовую линию Армии обороны, побывали в историко-краеведческих музеях Степанакерта, встретились с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

22 мая в Степанакерте состоялась презентация сайта “Женщины во имя мира”. Одной из ключевых тем встречи с арцахскими женщинами была связь между миром и необходимой самообороной. От участниц встречи прозвучало предложение, чтобы женщины также проходили боевую и огневую подготовку.

Семидневный курс боевой и огневой подготовки для женщин, состоявшийся с 25 по 31 августа, состоялся в рамках кампании “Женщины во имя мира”. Как неоднократно подчеркивала супруга премьер-министра, в случае военного посягательства на страну не только армия, но и все общество на ее оборону - военные, гражданские лица, мужчины и женщины. “Но это не ради войны, а для того, чтобы доказать, что мир не имеет альтернативы”, - подчеркнула Анна Акопян.